L'Ungheria spaventa la Germania per 84', poi arriva Goretzka: 2-2 a Monaco, tedeschi agli ottavi

A poco meno di settant'anni dal miracolo di Berna, la Germania dà un altro dispiacere all'Ungheria ed elimina la squadra di Marco Rossi da Euro 2020. I magiari però, escono con onore, perché per 84 minuti hanno avuto un piede negli ottavi di finale. Alla fine è decisiva la maggiore qualità dei tedeschi, con Löw che pesca dalla panchina i jolly vincenti. All'Allianz Arena termina 2-2: Szalai porta avanti i suoi, poi Gulacsi regala il pari ad Havertz e alla Mannschaf, che però subisce subito il nuovo svantaggio firmato da Schafer. È Goretzka a regalare la qualificazione alla Germania, che evita la seconda cocente delusione consecutiva, dopo quella del Mondiale russo.

È stata una partita complicatissima per Neuer e soci, per merito di un'Ungheria disposta benissimo in campo. Difesa attenta e ripartenze, una prestazione praticamente perfetta fino a pochi minuti dalla fine. Ancora una volta, però, è fatale una disattenzione nei minuti finali, come quella che sbloccò il match contro il Portogallo. Alla squadra di Rossi resta comunque il merito di aver ben figurato nel "girone della morte": doveva essere la vittima sacrificale, ha rischiato di compiere una clamorosa impresa ed esce a testa altissima dalla manifestazione. Per la Germania è un campanello d'allarme bello grosso: troppi errori, poche soluzioni offensive e un deciso passo indietro rispetto al poker rifilato ai campioni in carica del Portogallo. Per puntare alla vittoria dell'Europeo e battere l'Inghilterra servirà molto di più.