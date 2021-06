Le pagelle dell'Olanda - Dumfries esterno devastante, De Ligt un muro invalicabile

vedi letture

OLANDA-AUSTRIA 2-0 - 11' Depay rig., 67' Dumfries

Stekelenburg 6 - Praticamente inoperoso.

Dumfries 7.5 - Una forza della natura. Ara la fascia destra e gli austriaci non riescono mai a prenderlo. Quando ci riescono, come nel caso di Alaba, lo stendono e procurano un rigore. Finalizza anche uno splendido contropiede diventando sorprendente capocannoniere di Euro 2020.

De Vrij 6.5 - Si intende perfettamente con i compagni di reparto, soffre poco, è sempre puntuale nelle chiusure.

De Ligt 7 - Torna dopo l'infortunio e con lui in campo è tutta un'altra musica. Le prende tutte, immolandosi o anticipando l'avversario. Regala a Stekelenburg una serata da spettatore non pagante.

Blind 6.5 - Imposta, chiude, dà una mano a centrocampo. Difensore di grande duttilità ed esperienza. Prezioso anche questa sera. (Dal 64' Aké 6 - Ordinaria amministrazione).

Van Aanholt 6 - Qualche buon affondo sulla sinistra. Dalla sua parte non si rischia. (dal 65' Wijndal 6 - Si inserisce bene in una partita già in discesa).

De Roon 6 - Fa il cosiddetto lavoro oscuro, circumnavigando la mediana, pressando e cercando di recuperare palloni. Meno lucido in fase d'impostazione. (Dal 74' Gravenberch sv).

Wijnaldum 6.5 - Come De Roon tanta corsa e molta sostanza. Qualche buona verticalizzazione.

Frenkie de Jong 7 - Prova di livello. Gioca a testa alta, contrasta e ribalta l'azione.

Weghorst 5.5 - Generoso, pure troppo. E infatti spreca un gol fatto decidendo di servire un assist (poi sprecato) a Depay. In una partita contro un avversario inferiore non riesce a graffiare troppo. (Dal 64' Malen 6.5 - Entra e tempo tre minuti confeziona l'assist per il 2-0 con uno splendido contropiede. Ha anche l'occasione per segnare).

Depay 7 - A corrente alternata, ma quando si accende non ce n'è per nessuno. Segna il rigore che sblocca la partita e innesca l'azione del 2-0 con una verticalizzazione perfetta per Malen. Basta e avanza. (Dall'82' Luuk de Jong sv).

Allenatore Frank de Boer 7 - Sarà pure contestato in patria, ma contro l'Austria non sbaglia nulla: difesa solida e affiatata, due esterni che sono pericoli costanti, un centrocampo che sa filtrare e ribaltare la manovra e due attaccanti che si completano. Capisce quando è il momento di colpire in contropiede e la mossa Malen nella ripresa è azzeccata. L'Olanda è prima con un turno d'anticipo ed è giusto riconoscergli i meriti.