Lippi: "Più forte questa Nazionale o la mia del 2006? Vinceremmo noi ai calci di rigore"

"Più forte questa Nazionale o la mia del 2006? Vinceremmo noi ai calci di rigore". Parla così Marcello Lippi a Sky Sport, commentando l’avventura europea degli Azzurri a Euro2020: “Mi piace tutto di questa Nazionale, mi piace come l’ha costruita Mancini, fin da quando ha mandato messaggi ai club chiedendo di far giocare di più i giovani. Ha trasmesso serenità al gruppo, che è una cosa fondamentale oltre alle doti tecniche. Hanno raggiunto un livello molto alto di autostima e consapevolezza di forza, che non va confuso con presunzione, perché questa nazionale non è presuntuosa".