Luis Enrique: "Bonucci-Chiellini? Fortissimi, ma non decido in base a chi gioca con l'Italia"

vedi letture

Due ostacoli da superare per la Spagna saranno Bonucci e Chiellini, centrali della nostra nazionale celebrati in tutta Europa. Luis Enrique, ct iberico, affronta l’argomento in conferenza stampa: "Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l'undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. È chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale".

Qui tutte le parole di Luis Enrique.