Macedonia del Nord-Olanda 0-3, le pagelle: Wijnaldum come un attaccante, Pandev saluta

Marcatori: 24' Depay (Olanda), 51' Wijnaldum (Olanda), 58' Wijnaldum (Olanda)

MACEDONIA DEL NORD

Dimitrievski 5 - Difende i pali della porta macedone non risultando impeccabile in occasione del secondo e del terzo gol olandese.

Ristovski 5,5 - Pattuglia la fascia destra concedendo qualche metro di troppo agli avversari.

Velkovski 5,5 - Gioca al fianco di Musliu commettendo diverse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Musliu 5,5 - Dirige la retroguardia macedone non assorbendo al meglio, il più delle volte, gli inserimenti degli attaccanti olandesi.

Alioski 6 - Corre lungo l'out mancino esibendosi, qua e là, in qualche bel disimpegno palla al piede.

Bardhi 6 - Spalleggia Ademi in mediana impensierendo, un paio di volte, l'estremo difensore olandese Stekelenburg (dal 78' Stojanovski sv - Subentra a Bardhi donando nuova linfa al centrocampo di Angelovski).

Ademi 5,5 - Lavora diligentemente in mezzo al campo trascorrendo lunghi tratti della sua gara a rincorrere gli avversari (dal 78' Nikolov 6 - Sostituisce Ademi cercando, nel poco tempo a sua disposizione, la rete personale).

Tričkovski 6,5 - Attacca costantemente la profondità vedendosi annullare, per fuorigioco, la rete dell'1-0 macedone (dal 57' Churlinov 6,5 - Prende il posto di Tričkovski vedendosi annullare una rete per fuorigioco come il suo predecessore).

Elmas 6 - Indossa sapientemente i panni del trequartista cercando e non trovando la giocata decisiva.

Trajkovski 6,5 - Dialoga meravigliosamente con Pandev colpendo, nel primo tempo, un clamoroso palo (dal 68' Hasani 5,5 - Subentra a Trajkovski non apportando l'intraprendenza offensiva sperata).

Pandev 6 - Regala lampi della sua classe dicendo addio al calcio giocato tra gli applausi di tutti i presenti (dal 68' Kostadinov 5,5 - Sostituisce Pandev faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso).

OLANDA

Stekelenburg 6 - Graziato prima dal fuorigioco e poi dal palo, non deve impegnarsi più di tanto per mantenere la porta inviolata. Una sola parata per disinnescare una conclusione da fuori area su punizione.

de Vrij 6 - Qualche problema nel contenere il veloce Alioski e il vivace Elmas. Dopo un quarto d'ora di sbandamento, però, chiude tutti i varchi. (Dal 46' Timber 6 - Il suo ingresso, unito a quello di Berghuis, permette all'Olanda di disporsi con il 4-3-3. Attento e propositivo).

de Ligt 6,5 - Pandev e Trajkovski si muovono molto e non danno punti di riferimento. Soffre un po' per buona parte del primo tempo, ma col passare dei minuti prende confidenza. Colpisce una traversa a inizio ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nel finale ci riprova da fuori, trovando la risposta di Dimitrievski.

Blind 6,5 - Ruvido quanto basta, rischia per l'intervento su Pandev da cui nasce il contropiede che sblocca la sfida. Nella ripresa dosa le energie e guida la difesa con esperienza.

Dumfries 6 - Sempre devastante in proiezione offensiva, il terzino nel mirino dell'Inter ha una grande occasione nel primo tempo ma Dimitrievski gli sbarra la strada. (Dal 46' Berghuis 6 - Buon ingresso in campo, sempre cercato dai compagni. Col passare dei minuti e col risultato in cassaforte, però, la sua azione cala di intensità).

de Jong 6 - Non si vede molto nel primo tempo, sembra quasi svogliato. Decisamente meglio nella ripresa, quando alza il pressing e comincia a dettare i tempi a modo suo. (Dal 79' Gakpo s.v.).

Gravenberch 6 - Gli occhi sono tutti puntati su di lui e su Malen. Ci prova più volte da fuori, sfiora la porta. Novanta minuti senza incidere ma con personalità.

van Aanholt 6 - Meno presente in avanti rispetto a Dumfires, offre buona copertura per contenere le avanzate di Ristovski e le giocate di Tričkovski.

Wijnaldum 7,5 - Solito punto di riferimento tra le linee, fondamentale elemento di raccordo. In ogni azione offensiva c'è sempre e nella ripresa lo dimostra: doppietta, superato van Basten nella classifica dei marcatori della Nazionale olandese.

Depay 7 - Quando si accende sono dolori per la difesa macedone. Salta avversari come birilli, sblocca la sfida finalizzando un bel contropiede condotto insieme a Malen. (Dal 66' Weghorst 6,5 - Pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, colpisce una clamorosa traversa).

Malen 6 - Si muove molto, cercando l'intesa con Depay. Buono lo scambio che porta all'1-0, è sempre nel vivo del gioco. (Dal 66' Promes 6 - Entra col punteggio già in cassaforte e non ha molte occasioni per rendersi pericoloso).

Allenatore: Frank de Boer 6,5 - Chissà se i primi 20' della ripresa avranno in qualche modo scombinato i piani del CT. L'Olanda disposta in campo con il 4-3-3 è molto più pericolosa e rischia meno. Dopo il vantaggio un po' casuale acquisito nel primo tempo, la sua squadra è dominante. Tante buone indicazioni, un passaggio del turno in scioltezza. Adesso, però, si fa sul serio.