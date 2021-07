Mancini e Wembley pieno di tifosi inglesi: "Spero di sentirli alla fine gli italiani..."

Roberto Mancini parla a -1 dalla finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra dalla sala stampa di Wembley, Londra. "Hanno grande passione per il calcio come l'Italia, ha sempre avuto grandi squadre come adesso. Sarà una bella gara davanti a uno stadio pieno e questo è meraviglioso per chi ama il calcio. Sarà un bel giorno per giocare una partita, sappiamo delle loro grandi qualità e vedremo come andrà. Se è in finale vuol dire che è una grande squadra".

Sui tifosi "I nostri spero di sentirli alla fine... Durante la partita abbiamo da pensare a tante cose: difendere bene, segnare. Spero di sentire i nostri a fine gara".