Mancini: "La critica si sente già in finale? Spero che per una volta ci azzecchiate..."

vedi letture

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, è pronto per una notte da sogno. Domani sera, ore 21, a Wembley, Londra, si gioca la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. In Italia, intanto, parte della critica e dei tifosi vede il passaggio 'Spagna' in discesa e si sente già in finale. Che ne pensa Mancini? "Spero che per una volta ci azzecchiate... Non sarà così semplice: dovremo fare una grande partita, la Spagna è una grande squadra. Siamo in semifinale, è dura trovare gare semplici".