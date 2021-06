Marchisio: "Locatelli migliore in campo, complimenti a De Zerbi per la sua crescita"

Claudio Marchisio, negli studi della Rai, commenta la vittoria dell’Italia contro la Svizzera: “Grande Nazionale e grande merito dell’Italia, che si è presentata sin dall’inizio con due grandissimi risultati e con un peso specifico enorme. Sottolineo la prestazione di Di Lorenzo. È una sensazione stupenda avere i tifosi allo stadio, bellissimo vivere anche questa atmosfera. Locatelli? Migliore in campo, prendo ad esempio come ha iniziato l’azione dell’1-0. Grande merito a lui. Verratti può guarire con calma. Vanno fatti i complimenti a De Zerbi per la crescita di Locatelli. Dopo il Milan aveva preso una strada in discesa e Sassuolo lo ha riportato ad alti livelli, sta facendo un percorso importante”.