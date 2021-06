Marocchi: "Italia più continua di Belgio e Francia. Ma loro danno una sensazione di forza"

Il Belgio batte in rimonta la Danimarca e ai quarti di finale può essere un ostacolo per l’Italia. Ma chi è più forte, per quanto fatto vedere a Euro 2020?Marocchi: “Per continuità, noi. Per idea di forza, il Belgio, dopo le sostituzioni, e la Francia: pigra nel secondo tempo a livelli assurdi, ma dà la sensazione di essere una grande squadra”.