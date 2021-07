Mason Mount emoziona l'Inghilterra: tifosa in lacrime dopo che il 19 le regala la maglia

Mason Mount emoziona l’Inghilterra. Dopo il 2-1 di ieri sulla Danimarca, il giovane talento dei Tre Leoni e del Chelsea ha infatti regalato a una ancora più giovane tifosa sugli spalti di Wembley la sua maglietta. Impagabile la reazione della ragazza.

This little fan's reaction when Mason Mount gives her his shirt 🤗

This is what football is all about ⚽❤️ pic.twitter.com/tFC78qZUGE

— Metro (@MetroUK) July 8, 2021