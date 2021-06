Modric: "L'arroganza degli inglesi non deriva dai giocatori, ma da giornalisti e commentatori"

vedi letture

Croazia e Inghilterra si ritrovano a Euro 2020, tre anni dopo la vittoria di Luka Modric nella semifinale mondiale. Proprio il centrocampista del Real Madrid torna su questa rivalità e sull’atteggiamento degli avversari, che affrontarono i Mondiali di Russia 2018 all’insegna del football is coming home, proposito come al solito non realizzato. “Quell’arroganza non deriva dai giocatori o dallo staff della nazionale, ma dalle persone che gli stanno attorno, per esempio giornalisti e commentatori. Di recente non ho letto molto sui giornali, voglio concentrarmi sul calcio”.

Modric ha poi ripercorso la conversazione con Mount dopo la semifinale di Champions League vinta dal Chelsea.

“Gli ho augurato buona fortuna in finale, tutto qui. Mason ha dimostrato di essere un giocatore di talento con tantissimo potenziale: ha un grande futuro davanti a sé, soprattutto se continuerà a lavorare e investire su se stesso come ha fatto finora”.