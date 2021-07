Non solo It's coming home: stanotte festeggia Londra, ma anche Copenaghen

Festeggia Londra e festeggia Copenaghen. Dopo il 2-1 dell’Inghilterra sulla Danimarca, la capitale del Regno Unito si gode l’accesso alla finale di Euro 2020 e canta It’s coming home in vista dell’ultimo atto di domenica contro l’Italia. In Danimarca, viceversa, la festa è per quel che è stato: la semifinale, soprattutto dopo la paura per quanto successo a Eriksen, è un traguardo che nessuno davvero si immaginava. Certo, la finale non sarebbe dispiaciuta a nessuno. Ma a Copenaghen, come a Londra, è in festa per le sue strade. Senza mascherine: con le emozioni di Euro 2020, la paura per la pandemia passa in secondo piano.