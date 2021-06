Olanda eliminata, van der Vaart ironico: "L'avevo detto che era meglio affrontare la Spagna"

Le sue parole non proprio tenere nei confronti della Spagna avevano fatto arrabbiare tutti e ora più di qualcuno gliele rinfaccia, dopo l'eliminazione dell'Olanda. Rafael van der Vaart prova a "riabilitarsi" e sui social scherza così: "Ve lo avevo detto che sarebbe stato meglio trovare la Spagna. Scherzi a parte, prestazione orribile, i cechi hanno meritato la vittoria completamente".

I told you it would have been better for NL to meet Spain in the knockouts 😅.. All jokes aside, horrible performance from the Dutch team yesterday, the Czechs completely deserved the win. 😔

