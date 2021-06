Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: De Vrij-De Ligt in difesa, Darida non recupera

Terzo ottavo di finale, a Budapest si sfidano Olanda e Repubblica Ceca. Poche sorprese per quanto riguarda gli schieramenti iniziali, Malen vince il ballottaggio con Whegorst. La squadra di De Boer schiera il solito 3-5-2 con De Vrij, De Ligt e Blind in difesa, mentre in mezzo al campo spazio a De Roon. Sulla destra occhi puntati su Dumfries, obiettivo di mercato dell'Inter. In attacco ci sarà Depay. La Repubblica Ceca si affida al 4-2-3-1 con Schick unica punta e Barak tra le linee. Darida non recupera dai problemi fisici e non andrà nemmeno in panchina. Ecco le scelte dei due commissari tecnici:

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Malen, Depay. Ct: Frank De Boer

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Ct: Jaroslav Silhavy