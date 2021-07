Oyarzabal non si fida della Svizzera: "Ha grande potenziale. Occhio a Seferovic"

vedi letture

Mikel Oyarzábal è stato intervistato da Radio Marca alla vigilia della sfida tra Spagna e Svizzera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020: "Fino a qualche anno fa non avrei mai pensato che potessi essere qui, sono felice. Non avrò vacanze e ho giocato molto negli ultimi anni, ma questo è buon segno. Con la Croazia è stata una partita pazzesca, siamo stati superiori e abbiamo meritato di passare il turno. Abbiamo avuto fiducia anche se le cose si sono complicate. I quarti? La Svizzera ha eliminato la Francia, ci sarà un motivo. Sarà una sfida molto impegnativa, sono forti e li conosciamo, avendoli affrontati in Nations League. Hanno potenziale, dobbiamo stare attenti soprattutto a Seferovic".