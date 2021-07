"Questo gruppo farà ancora parlare di sé". Rivedi Bonucci dopo la vittoria di Euro 2020

Leonardo Bonucci ha commentato in conferenza stampa l'impresa degli azzurri, campioni d'Europa dopo 53 anni. Decisivo il suo gol del pareggio al 67': "Mi interessava che fino all'11 luglio tutti mi amassero e stasera ho fatto e abbiamo fatto qualcosa che rimarrà nella storia e tutti gli italiani ci ameranno e questa è la cosa più bella: rendere felice un popolo, è qualcosa di leggendario. Questa coppa è la dimostrazione di come quando tocchi il fondo non puoi che rilanciarti, spingerti più forte che puoi per tornare in alto e non mollare mai. Devi volerlo, più di ogni altra cosa. Ora godiamoci questa vittoria e sono sicuro che questo grande gruppo con questo grande allenatore farà ancora parlare di sé".