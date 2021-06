Renato Sanches si sveglia agli Europei. Il portoghese è di nuovo un pezzo pregiato

Se qualcuno avesse spento la tv nel 2016 e l’avesse riaccesa in questi giorni, l’Europeo di Renato Sanches gli sarebbe sembrato perfettamente normale. Miglior giovane della competizione cinque anni fa, tra i migliori del Portogallo in questa edizione, anche ieri che i lusitani l’hanno salutata contro il Belgio. Nulla di strano, solo un talento che ha proseguito la propria crescita naturale, andandosi a piazzare di diritto tra i migliori centrocampisti d’Europa.

Non è andata proprio così. Dopo l’exploit di Euro 2016, il centrocampista passò al Bayern Monaco per 35 milioni di euro: tantissimi, per un diciottenne. A maggior ragione se si considera che il club tedesco si era mosso in anticipo sui tempi, chiudendo l’affare a maggio, prima della rassegna continentale. Sembrava un affare lungimirante, in due stagioni e spiccioli in Baviera il portoghese ha però giocato 53 presenze, senza mai convincere, inframezzate da una disastrosa annata allo Swansea, nella quale è riuscito a offrire una delle peggiori prestazioni nella storia della Premier League.

Renato Sanches si sveglia agli Europei. Come se intervenisse una qualche fata dotata di bacchetta magica, Euro 2020 ha invece restituito il giocatore visto un lustro fa. Potente fisicamente e anche ben dotato a livello tecnico, con in più la giusta dose di maturazione tattica che il tempo offre in maniera inevitabile. A dirla tutta, c’è di più: approdato al Lille nel 2019, Sanches è già “rinato” nella stagione appena conclusa, rivelandosi uno dei migliori giocatori della squadra che a sorpresa ha vinto l’ultima Ligue 1. Un campionato che nei big 5 resta quello con meno visibilità e per questo la seconda esplosione del portoghese, che di anni ne ha pur sempre ancora 24, è stata notata meno. Non dalle grandi, anche italiane: ci pensano per esempio Roma e Milan. In Inghilterra, Arsenal e Liverpool, entrambe alle prese con due eredità complesse (Xhaka e Wijnaldum) sono pronte a dagli una seconda occasione. Costerà attorno ai 40 milioni di euro, e forse può essere quella giusta.