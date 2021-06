Rep. Ceca-Inghilterra, il ct Silhavy: "Nostro vantaggio è avere giocatori che militano in Premier"

Jaroslav Šilhavý, commissario tecnico della Repubblica Ceca, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra : "È fantastico avere in squadra giocatori che hanno esperienza in Premier League. Stiamo parlando con loro e stiamo ottenendo informazioni sui giocatori dei nostri avversari. La loro conoscenza sarà utile, non solo per loro, ma per tutta la squadra". Sono 4 i giocatori della nazionale ceca che giocano in Inghilterra, tre di essi militano nel massimo campionato inglese, ossia Matej Vydra (Burnley), Vladimir Coufal e Tomas Soucek (West Ham).