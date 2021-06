Rep. Ceca-Inghilterra, Maguire in campo dopo un mese e mezzo. Mount e Chilwell in bolla

Diverse le novità per quel che riguarda la squadra di Gareth Southgate: esordio per Harry Maguire che non gioca da inizio maggio, quando si infortunò col Manchester United. Si rivede a destra Walker mentre sulla trequarti cambiano due uomini, con Saka e Grealish al posto di Foden e Mount, quest'ultimo in isolamento con Chilwell dopo essere stati a contatto con lo scozzese Gilmour, poi risultato positivo al Covid. Non è presente nemmeno in panchina Phil Foden.