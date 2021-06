Repubblica Ceca, Darida si allena ancora a parte: in dubbio per il match contro l'Olanda

Seduta mattutina per la Repubblica che sta preparando il match di domani prossima contro l’Olanda e valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Come informa la federazione, Vladimir Darida ha saltato l'allenamento a causa di un infortunio nel match di venerdì scorso. Il centrocampista è monitorato dallo staff sanitario e la presenza in campo contro gli Orange resta in dubbio.