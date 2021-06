Scozia, il gol di McGregor interrompe un digiuno di 25 anni all'Europeo

Il destro da fuori di Callum McGregor, valso il momentaneo 1-1 nel match contro la Croazia, è un gol in qualche modo storico per la Scozia. Sì, perché la selezione oggi guidata da Steve Clarke torna finalmente a segnare agli Europei dopo 34 anni di digiuno, e di mancate partecipazioni, alla massima competizione per nazionali del Vecchio Continente: l'ultima volta era il 1996 (una rete segnata nel girone). C'è di più: la Scozia torna a segnare in competizioni internazionali a distanza di 22 anni dall'ultima rete, quella di Craig Burley nel pareggio con la Norvegia al Mondiale di Francia '98.