Scozia, rivedi la gioia di McTominay: "Giochiamo a calcio per emozioni così".

"I tifosi sono sempre così, gira la camera su di loro! Classe pura, giochiamo a calcio per questa sensazione e questi momenti. Per noi era importante approcciare la partita in questo modo, dovremo fare lo stesso con la Croazia consapevoli del fatto che sarà una partita vitale. Siamo dove volevamo essere da 23 anni. Penso che come gruppo ci siamo evoluti, siamo migliorati, siamo cresciuti in termini di sicurezza nei nostri mezzi. Il sostegno dei tifosi aiuta". Così Scott McTominay, centrocampista della Scozia, dopo il pareggio ottenuto con l'Inghilterra a Wembley.