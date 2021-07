Serve più precisione: l'Italia segna più del Belgio, ma il gap potrebbe essere maggiore

Contro il Belgio servirà più precisione. È questa l’analisi e anche l’augurio di Tuttosport, per l’Italia. Che, evidenzia il quotidiano torinese, si fa preferire, quanto a fase offensiva, ai Diavoli Rossi, ma non quanto potrebbe. I ragazzi Mancini hanno infatti segnato sinora nove gol contro gli otto degli avversari, ma il gap è molto più ampio sui tiri in porta (23 a 17) e diventa un mare sui tiri fuori dallo specchio (41-15). Basterebbe centrare un po’ più di frequente l’obiettivo?