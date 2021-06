Slovacchia, Hamsik: "Sono in forma e sono pronto per giocare anche l'intera partita"

Dopo aver saltato le ultime sfide amichevoli per un infortunio al polpaccio, il centrocampista Marek Hamsik è pronto a la sua Slovacchia da capitano nell'esordio all'Europeo contro la Polonia, a San Pietroburgo: "Sto bene, sono in forma e pronto a giocare - ha assicurato il neo giocatore del Trabzonspor -. I polacchi sono avversari decisamente molto duri, hanno qualità immensa in attacco e quindi dovremo stare molto attenti in difesa. Credo di poter giocare l'intera partita. Non vediamo l'ora, siamo pronti ad andare in campo, cantare l'inno nazionale e dare tutto quello che abbiamo", ha concluso l'ex Napoli.