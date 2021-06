Sospiro di sollievo per Deschamps: nessuna lesione al ginocchio per Lucas Hernandez

Una lunga serie di infortuni sta sconvolgendo i piani della grande favorita alla vittoria dell'Europeo. La Francia ha già perso definitivamente Ousmane Dembélé e ora deve fare i conti anche con i problemi accusati da Lucas Hernández, Digne e Lemar, che preoccupano il CT Deschamps. Per fortuna, i test a cui è stato sottoposto il difensore del Bayern non hanno rilevato lesioni al ginocchio e quindi, con ogni probabilità, ci sarà lunedì a Bucarest per affrontare la Svizzera negli ottavi. Se non dovesse essere disponibile dal primo minuto, l'ex centrocampista della Juve ha tre soluzioni: schierare Kimpembé o Lenglet sulla corsia mancina oppure abbassare nuovamente Rabiot, come è già successo contro il Portogallo.