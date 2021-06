Spagna, Llorente sulle positività: "Queste cose ci rendono più forti come gruppo"

Il difensore della Spagna Diego Llorente ha parlato in conferenza stampa della situazione legata alle positività nel gruppo di Luis Enrique: "Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Queste cose ci rendono più forti come gruppo. Ora vediamo la luce e speriamo che Busquets possa essere reintegrato. Penso che a livello mentale possa aiutarti ad affrontare queste partite, che sono di 90 minuti. Sappiamo di più sugli infortuni e su quanto tempo ci vuole per recuperare. Questo virus è qualcosa di molto grave, che non è passato e dobbiamo mandare un messaggio a tutti, anche ai giovani: c'è ancora, è importante e ci sono persone che hanno vissuto un brutto momento. Vorrei prendere sul serio questo tema. Fino a quando non saremo tutti vaccinati... E' qualcosa di serio e spero che finisca il prima possibile".