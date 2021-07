Spagna, Luis Enrique cita Nadal per tranquillizzare Unai Simon: "Serve la memoria di un pesce"

L'errore di Unai Simon contro la Croazia, praticamente peggio di un autogol, ha fatto il giro del mondo. Ma Luis Enrique non ha fatto drammi, visto che la Spagna è riuscita comunque a superare il turno. "Non importa l'errore, è importante cosa fai dopo l'errore - ha detto oggi il c.t. spagnolo alla vigilia del quarto di finale con la Svizzera -. Bisogna rifletterci dopo la partita. Il problema è l'errore di concetto, non di esecuzione. Nadal dice che bisogna avere la memoria di un pesce e ha ragione. Se sbagli una giocata, è inutile continuare a pensare a quella giocata, devi dare tutto per fare bene la prossima. Ed è quello che ha fatto Unai, che resta eccezionale".