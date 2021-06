Spagna, Luis Enrique non si arrende: "Siamo uno champagne sul punto di essere stappato"

vedi letture

Luis Enrique ha fiducia nella sua Roja. Nonostante i due pareggi nelle prime due partite di Euro 2020, il ct della Nazionale spagnola ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida decisiva di questa sera con la Slovacchia: "Quanto sono preoccupato da 1 a 10? Direi 7. Ho la preoccupazione logica di chi sa di meritare più dei risultati che ha ottenuto finora. Il massimo che posso fare però è motivare i miei ragazzi in modo che si esprimano al meglio in campo. Siamo come una bottiglia di champagne che sta per essere stappata. Sono sicuro che abbiamo bisogno solo di una vittoria per tornare al top. Il gioco espresso dalla mia squadra è stato ottimo nelle prime due partite dell'Europeo, a prescindere dai risultati".

La Spagna è al momento terza in classifica nel Gruppo E con 2 punti. Prima della Roja troviamo la Svezia a 4 e la Slovacchia a 3; ultima della classe la Polonia con una sola lunghezza.

Rivedi le parole di Luis Enrique nel video in calce!