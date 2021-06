Spagna, Luis Enrique: "Siamo tra le 6-7 favorite, ma in cima alla lista c'è il Portogallo"

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa e s'è soffermato anche sulle favorite per Euro2020 proprio alla vigilia dell'inizio della competizione: "Credo ancora che siamo tra le favorite per la vittoria finale. La favorita in assoluto è la squadra campione, il Portogallo, ma noi siamo tra le 6-7 nazionali più attrezzate. Più vedo gare come quella col Portogallo e più lo penso".