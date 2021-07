Spagna, Pedri: "Se fossi stato in campo avrei chiesto a Luis Enrique di calciare un rigore"

All'indomani del successo nei quarti di finale di Euro 2020 contro la Svizzera, il centrocampista classe 2002 della Spagna Pedri ha raccontato le emozioni della partita in un'intervista riportata da As: "Vedere i rigori in diretta mi ha dato molta tensione. Sapevamo che la Svizzera era un avversario complicato da affrontare, che difendeva bene e col pallone riusciva a creare spazi. Non volevamo arrivare ai calci di rigori, abbiamo avuto diverse occasioni ma la palla non è entrato. Se fossi stato in campo, comunque, avrei chiesto di calciare il rigore e sicuro avrei messo la palla dentro".