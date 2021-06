Svizzera, Seferovic: "Scritta la storia. Se arrivano palloni in area, io ci sono"

Haris Seferovic, autore di due gol nella sfida che ha regalato alla Svizzera l'accesso ai quarti di finale di Euro 2020 a discapito della Francia, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara disputata a Bucarest. Queste le sue parole: "Penso sia stata la mia partita più bella, ma è stata una vittoria di squadra perché abbiamo lottato tutti dalla stessa parte e con un unico obiettivo. Siamo riusciti a scrivere la storia, ora festeggeremo ma dobbiamo farci trovare pronti per la prossima sfida contro la Spagna. Ci sono partite in cui non segno, ma si è visto che se arrivano i palloni in area di rigore io ci sono".