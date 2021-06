tmw Canizares: "Luis Enrique ha costruito grande gruppo. Ramos out? I processi solo alla fine"

Intervistato in esclusiva da TMW per presentare la Nazionale spagnola, lo storico ex portiere della Roja Santiago Cañizares ha dato il suo parere sulle scelte del ct Luis Enrique e sul gruppo da lui costruito per Euro 2020: "Luis ha costruito una bella squadra e soprattutto un gruppo affiatato in vista di questo 2020, ci possiamo divertire".

È d’accordo con l’esclusione di Sergio Ramos?

"In questo momento dobbiamo solamente lasciare lavorare il ct e i suoi ragazzi, rimandiamo ogni tipo di valutazione alla fine del torneo".

La Spagna può essere favorita?

"Questi campionati sono sempre pieni di sorprese. Molto dipenderà dallo stato fisico ed emotivo dei calciatori, che sono reduci da una lunga e faticosa stagione. La Francia però merita senza dubbio di essere considerata la grande favorita per la vittoria finale, anche perché è il campione mondiale in carica".