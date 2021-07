tmw Galliani sull'Italia: "Bravo Mancini, centrocampo stratosferico. Che orgoglio il trio milanista"

vedi letture

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato anche dell'Italia impegnata all'Europeo a margine della presentazione di Giovanni Stroppa come nuovo tecnico biancorosso: "Mi aspetto quello che si aspettano tutti gli italiano. L’Italia gioca un bel calcio, Mancini è stato bravissimo a far giocare così la Nazionale. Dei tre reparti trovo che quello stratosferico, a parte la coppia centrale juventina, sia il centrocampo. Siamo forti, forti, forti, Jorginho gioca a livelli eccezionali e gli altri che lo affiancano, sono quattro, stanno giocando su ottimi livelli. È dal centrocampo nasce il gioco. - continua Galliani parlando del trio milanista formato da Donnarumma, Locatelli e Pessin - C’è tanto orgoglio perché due sono giocatori presi giovanissimi dal Milan, grazie a Mauro Bianchessi. Pessina l’ho portato al Milan nel 2015 non sfruttando il fatto che il Monza fosse fallito, ma pagando qualcosa per far avere gli stipendi ai dipendenti, me lo ricordo anche allora. Mi messaggio con tutti e tre, che per me sono un trio milanista, a fine gare, sono tre bravi ragazzi".