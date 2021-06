tmw Italia-Galles, tanti big all'Olimpico: ci sono Vieri, Di Biagio, Capello, Uva e Bergomi

Terza gara della fase a gironi di Euro 2020, non mancano volti noti tra ex calciatori e personaggi del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo all'Olimpico di Roma per la sfida tra Italia e Galles in programma alle ore 18:00. Come raccolto dall'inviato di TMW, oltre al già citato Gabriele Gravina, sono appena arrivati - tra gli altri - Michele Uva, Christian Vieri, Luigi Di Biagio, Fabio Capello e Giuseppe Bergomi. Un pubblico, dunque, sicuramente da grandi occasioni.