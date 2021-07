tmw Rugani: "Con la Spagna ci vorrà una gara da Italia, gruppo unito. Spinazzola, che peccato"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato della nazionale azzurra: "Visto il percorso fatto in questi anni penso che abbia tutte le carte in regola. La squadra è forte, il gruppo è unito e si vede. Ce lo auguriamo tutti".

Che ostacolo è la Spagna?

"E' sempre la Spagna, ci vorrà una partita da Italia come è stato in tutto questo pericolo e soprattutto in questo Europeo dove, nonostante le difficoltà, è stata sempre lì anche nelle partita un po' più sofferti. E questi sono segnali importanti. Sono fiducioso che rivedremo la stessa Italia".

A Spinazzola che messaggio mandi?

"E' un amico. E' un giocatore che stava facendo la differenza. Sicuramente è un peccato per tutti però la squadra, sono certo, darà qualcosa in più anche per lui perchè ha dato tutto in campo e lo ha dimostrato. Sarebbe il giusto premio dedicarlo a lui".

