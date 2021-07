esclusiva Rugani: "Ora torno alla Juve per la preparazione. Restare? Sarei felice, vedremo"

A margine di un torneo di paddle che sta svolgendo a Forte dei Marmi, il difensore della Juventus, rientrato dal prestito al Cagliari, Daniele Rugani ha parlato in esclusiva ai nostri taccuini: "E' una passione che ho insieme al tennis. Scoprendo il paddle lo metto anche davanti al tennis"

L'Italia può vincere l'Europeo?

"Visto il percorso fatto in questi anni penso che abbia tutte le carte in regola. La squadra è forte, il gruppo è unito e si vede. Ce lo auguriamo tutti".

Che ostacolo è la Spagna?

"E' sempre la Spagna, ci vorrà una partita da Italia come è stato in tutto questo pericolo e soprattutto in questo Europeo dove, nonostante le difficoltà, è stata sempre lì anche nelle partita un po' più sofferti. E questi sono segnali importanti. Sono fiducioso che rivedremo la stessa Italia".

A Spinazzola che messaggio mandi?

"E' un amico. E' un giocatore che stava facendo la differenza. Sicuramente è un peccato per tutti però la squadra, sono certo, darà qualcosa in più anche per lui perchè ha dato tutto in campo e lo ha dimostrato. Sarebbe il giusto premio dedicarlo a lui".

Il tuo futuro ora?

"Io ora tornerò a Torino per la preparazione. Farò del mio meglio e poi vediamo".

Saresti felice di rimanere alla Juve?

"Sì. Dobbiamo parlarne. Ognuno farà la sue valutazioni. Di base sono un giocatore della Juve, ho ancora tre anni di contratto e sono a disposizione per tutti".