Ucraina-Inghilterra 0-4, le pagelle: Sheva travolto, Kane 9 in tutti i sensi. Sterling show

vedi letture

UCRAINA-INGHILTERRA 0-4

(4’ e 50’ Kane, 46’ Maguire, 63’ Henderson)

UCRAINA

Bushchan 6 - A un certo punto, il suo compito diventa quello di raccogliere i palloni in fondo al sacco. Ci prova finché c’è il barlume di una partita, poi capitola. Qualche svirgolata coi piedi.

Karavaev 4,5 - Dovrebbe raddoppiare sulla catena più pericolosa degli avversari, da quelle parti l’Inghilterra fa il bello e il brutto tempo.

Zabarnyi 5,5 - Sarà che gli altri fanno disastri, sta di fatto che tutto sommato poteva andare peggio. Certo, Sterling brutto cliente.

Kryvtsov 4,5 - Pronti via, perde Kane e questi non perdona. È l’errore che condiziona la partita. Esce infortunato dopo mezz’ora, senza combinare altri disastri. (Dal 35’ Tsygankov -)

Matviyenko 4 - Non una grandissima pubblicità per le big inglesi che lo seguono. Perde Maguire sul bis e Kane sul tris. Gol pesantissimi: è l’uno-due che stende definitivamente l’Ucraina.

Mykolenko 5,5 - Si è già fatto apprezzare a livello internazionale, nel naufragio generale almeno tiene ben su Sancho che è il grande assente del trionfo.

Sydorchuk 5 - Mangiato, come gli avversari, dai centrocampisti avversari. (Dal 65’ Makarenko 5,5 - Una gran botta da fuori per mettere paura a Pickford. Almeno ci ha provato).

Shaparenko 5 - Sembra un copia-incolla, ma da un certo punto in poi l’Ucraina è uscita dal campo e ha ceduto palla agli inglesi. Travolto.

Zinchenko 4,5 - Mezzo voto in meno perché da uno che è andato a scuola da Guardiola ci si aspetta di più. Sulla carta, è il campione della squadra, non la trascina.

Yarmolenko 4,5 - Vaga lui e non fa vagare gli avversari. A sprazzi, senza mai davvero incidere sulla partita.

Yaremchuk 5,5 - Fosse entrato quel colpo mancino al 17’, chissà. Nel poco o nulla di una nazionale schianta dall’avversario, tra quelli che hanno saputo almeno rendersi pericolosi.

Shevchenko 5 - Ci saranno altre serate, altre occasioni, altre gioie. Ci sono quelle di un Europeo comunque vissuto da protagonisti, nel quale ha ceduto il passo solo a un avversario oggettivamente troppo più forte. Certo, serata da incubo. Rebus Malinovskyi: se infortunato, ok. Se in tribuna per non rischiare o scelta tecnica, qualche dubbio resta.

INGHILTERRA

Pickford 6,5 - Goffo, mai davvero perfetto stilisticamente. Del resto viene da una brutta stagione. Ha il pregio di saper fare la parata giusta quando serve, e la sfodera anche stasera su Yaremchuk. Nel finale si impietosisce e fa di tutto per regalare il gol della bandiera agli avversari.

Walker 6,5 - Regista defilato e compassato della squadra, affonda poco ma partecipa parecchio alla manovra. Come avere un cervello sulla fascia, garantisce Pep.

Stones 6 - Il paradosso è che l’Inghilterra abbia subito zero gol finora, perché lì dietro questi due danno l’impressione di poter faticare. Tutto bene alla fine, concede a Yaremchuk lo spazio che potrebbe valere un complicato pareggio.

Maguire 7 - I gol pesano sul voto? Certo, perché il suo è il primo colpo di un uno-due da KO che tramortisce l’Ucraina quando forse, chissà, un po’ magari ci sperava.

Shaw 7,5 - Non ditelo a Mourinho. Pennella degli special cross che i suoi compagni trasformano un gol. Fatica zero. (Dal 65’ Trippier 6 - entra a gara chiusa, voto di stima).

Rice 6,5 - Una sventola da fuori che meriterebbe maggior fortuna e poi tanta legna. Non appariscente ma utile, tra i giocatori ingiustamente meno celebrati dell’intero europeo. (Dal 57’ Henderson 6,5 - Scalzato dai ragazzini e dal metronomo di provincia, si toglie lo sfizio di un gol. Hai detto niente).

Phillips 6,5 - Se riuscite a non soffermarvi sul fatto che lo chiamino Yorkshire Pirlo, questo ragazzo, che col bresciano non ha nulla in comune, si fa apprezzare. Ordinato, senza fronzoli, oggi meno decisivo che in altre occasioni ma sempre prezioso. (Dal 65’ Bellingham 6 - Che entri solo a partita orma in ghiaccio certifica soltanto le possibilità di questa nazionale).

Sancho 6 - La sua assenza era il grande punto interrogativo dell’Europeo inglese. La sua partita, fino a un certo punto, il punto di domanda di questo 4-0. Si accende a sprazzi, forse il paragone si sente di più perché dall'altra parte Sterling fa il vuoto.

Mount 6,5 - Quarantacinque minuti a cercare la posizione giusta, poi la trova e l’Inghilterra chiude nel giro di cinque la partita. Torna bene, nel complesso, dalla quarantena più insensata della storia di questa pandemia.

Sterling 7,5 - Vi risparmiamo la retorica di Wembley tatuato sul corpo, ma ha fretta di tornare a casa. Quindi si inventa un assist pazzesco per l’1-0 immediato. Stavolta non segna ma ispira, e gli avversari non lo prendono mai. (Dal 65’ Rashford 6 - La prossima volta magari avrà più spazio, se lo merita).

Kane 9 - E pensare che a un certo punto le critiche fioccavano. Si è sbloccato, non si ferma più. Suoi i gol più pesanti: l’1-0 che mette in discesa la serata e il 3-0 che chiude la pratica. Sfiora una rete da cineteca, esce nella standing ovation. (Dal 73’ Calvert-Lewin s.v.).

Southgate 7,5 - Ora sfiderà i fantasmi di un rigore lontano 25 anni fa. Riporta l’Inghilterra in semifinale ed è un grandissimo traguardo. Stasera vince una gara senza storia, dosando intelligentemente le energie. Fa davvero paura.