Ucraina, la notte magica di Artem Dovbyk: "Una gioia indescrivibile. Ma non sono un eroe"

L'Ucraina per la prima volta nella sua storia vola ai quarti di finale degli Europei. La Nazionale non andava così lontano in una grande manifestazione internazionale dai Mondiali del 2006, quando Shevchenko era il leader in campo e trascinava i suoi tra le migliori 8. Eroe della serata contro la Svezia Artem Dovbyk, centravanti del 1997 del Dnipro-1, che a fine partita ha dichiarato: "Non mi considero un eroe, anche se tutti mi dicono che lo sono. Devo ancora riprendermi". Primo gol per lui con l'Ucraina: "Dev'essere destino, non ho parole per descrivere quel che provo. È stato solo a causa delle circostanze che sono dovuto scendere in campo. L'allenatore ha detto che dovevo aiutare la squadra e aspetta la mia occasione. Mi ha detto di stare sempre nella loro area di rigore e di aspettare il momento giusto".