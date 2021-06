Un lampo di Forsberg e la doppia traversa di Lewandowski. Svezia-Polonia 1-0 al 45°

La Svezia chiude in vantaggio la prima frazione della sfida contro la Polonia grazie a un lampo iniziale di Forsberg. Gli scandinavi poi controllano la Polonia rischiando - seppur grandemente - solo in un'occasione con la doppia traversa di Lewandowski colpita su azione d'angolo.

Nonostante sia già certa del passaggio agli ottavi la Svezia parte con il piede sull’acceleratore alla caccia di un primo posto nel girone poco pronosticabile a inizio Europeo. E dopo appena due minuti gli scandinavi passano: Isak viene anticipato al limite dell’area di rigore col pallone che resta però in possesso dei gialloblù con Forsberg che vince un contrasto con Jozwiak e poi calcia in diagonale battendo Szczesny. La Polonia fatica a creare gioco contro una Svezia come sempre attenta e aggressiva nel pressing che concede qualcosa solo sulle palle inattive. Poco dopo il 15° però i biancorossi vanno a un passo dal pari con una clamorosa doppia traversa del centravanti Lewandowski: angolo dalla destra per la testa del numero 9 che non colpisce benissimo mandando la palla sulla traversa, sulla ribattuta è ancora lui il più lesto, nonostante il disturbo del compagno Jozwiak, a colpire la palla mandandola nuovamente sul legno alto della porta. La Svezia tira un sospiro di sollievo e si salva. La gara regala poche emozioni fino al 45° quando si accende per la prima volta Zielinski: il tiro del fantasista dal limite viene però alzato sopra la traversa da un attento Olsen.