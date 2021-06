Uno-due del Portogallo a Budapest: CR7 gol e supera Platini come marcatore all time

Il Portogallo sblocca la partita con Raphael Guerreiro all'84'. Partita che stava scivolando sullo 0-0 e che improvvisamente vede cambiare la sua storia. Da un traversone basso del neo entrato Rafa Silva arriva la conclusione del terzino che trova una leggera deviazione di un difensore ungherese e va in gol. Tre minuti più tardi il raddoppio: Orban stende ancora uno scatenato Rafa Silva e per Cakir non ci sono dubbi: è rigore, che Cristiano Ronaldo trasforma spiazzando Gulacsi. Il fuoriclasse supera Michel Platini e diventa il miglior marcatore di tutti i tempi degli Europei con 10 gol, spalmati in 5 edizioni.