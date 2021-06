Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta del Portogallo, da CR7 a Semedo

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Cristiano Ronaldo Resta o lascia Torino? L'arcano per mister 109 gol, come Ali Daei, come loro due in Nazionale nessuno mai, resta aperto. Non ha deciso quel che sarà del futuro ma ha ben chiaro il suo presente. Vuole vincere ancora l'Europeo col Portogallo. Poi deciderà che fare con la Juventus.

LA RIVELAZIONE

Renato Sanches C'è un Renato Sanches che brilla e uno che scompare. Ritrovato al Lille, leader del Portogallo, nei grandi appuntamenti coi club è però scomparso. Sicché, per chi non ha seguito la sua recente traiettoria, è una scoperta ritrovarlo ad alto livello. Dove era rimasto, in fondo. Solo che son passati cinque anni.

LA DELUSIONE

Nelson Semedo Tra le noti deludenti. Causa un rigore, soffre Gosens. benino solo (ma può bastare?) con l'Ungheria. Ha già fallito l'appuntamento della carriera con una big, il Barcellona. Il Wolverhampton sembra la sua dimensione, i giovani rampanti alle sue spalle paiono destinati a prendergli presto il posto. Il titolare sarebbe stato Cancelo, ça va sans dire.