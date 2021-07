Verratti non teme la designazione: "Ci sarà un grande arbitro e farà una grande partita"

Dal Media Centre di Coverciano, a tre giorni dalla gara tra Italia e Inghilterra, parla il centrocampista del PSG e della nazionale azzurra, Marco Verratti. "Ci sarà un grande arbitro, che farà una grande partita. Non si farà condizionare da Wembley, sono abituati ad arbitrare in Champions, gare importanti. Non abbiamo timori".