Vieri: "Italia irriconoscibile in senso buono. Jorginho da Pallone d'Oro? Non credo gli importi"

Bobo Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'Italia di Mancini e della finale di Euro2020 raggiunta contro l'Inghilterra: "Una grande Nazionale che è merito di Mancini. Ora giochiamo a calcio, venivamo da un disastro e adesso siamo irriconoscibili in senso buono. Chiellini? Se potesse mettere due polpacci nuovi, giocherebbe fino a 50 anni. Lui e Bonucci sono perfetti. Jorginho è da Pallone d'Oro? Non penso che oggi come oggi gli importi del Pallone d'Oro. Oggi pensa solo alla finale di Wembley. Chiesa? Sta diventando più freddo davanti alla porta, ma può segnare di più, ha tutto per farlo".