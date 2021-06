Vieri: "L'Inghilterra ha una squadra forte forte forte. Vanno a duemila all'ora, vedrete"

Christian Vieri, sul proprio profilo Twitch, elogia l'Inghilterra, che vede come una delle papabili alla vittoria finale dell'Europeo: "L'Inghilterra ha una squadra forte forte forte, con giocatori veri, anche in panchina ha veramente tanta roba. Gli inglesi vanno a duemila all'ora, vedrete. Per me è minimo da semifinale, come al Mondiale. Sancho è fortissimo".