Yarmolenko: "Buon Europeo, guardate con chi abbiamo perso. Inghilterra fortissima"

Serata da dimenticare per l’Ucraina di Andriy Yarmolenko. Il capitano commenta così il 4-0 subito all’Olimpico: “Credo che la vittoria dell'Inghilterra stasera sia stata meritata. Le mie congratulazioni a loro, penso che siamo stati disorientati dal gol iniziale: avevamo una strategia, avevamo una tattica per la partita, ma quando si subisce un gol al terzo minuto, le cose cambiano e devi riorganizzarti. Sì, oggi abbiamo perso, ma dovremmo guardare con chi abbiamo perso. Secondo me, abbiamo perso contro una delle migliori squadre del mondo. Noi siamo una grande squadra con un grande gruppo di persone. Niente può spezzarci. Nonostante il risultato, nonostante oggi abbia perso 4-0, sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Penso che sia un grande risultato per noi arrivare a questo punto. E vorrei congratularmi con i nostri fan per questo. Abbiamo fatto bene. Certo, in alcune partite avremmo potuto giocare meglio. Ma in generale, sono soddisfatto di quanto fatto”.