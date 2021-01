Alli-Eriksen, il domino che può muovere il mercato di Inter, Tottenham e PSG

Inter, Tottenham e Paris Saint-Germain potrebbero imbastire una trattativa dai contorni importantissimi per il presente e il futuro del calcio europeo, con due protagonisti a cambiare maglia già in questa sessione invernale: Dele Alli e Christian Eriksen. Il numero 24 nerazzurro, voluto con forza dalla dirigenza dell'Inter un inverno fa, non ha mai legato con le idee di gioco di Antonio Conte. Di fatto la società ha ufficialmente messo il danese sul mercato, solo che non sono arrivate offerte ufficiali dall'Italia: un sondaggio da parte dell'Ajax, dove tutto è cominciato e una possibilità che le parti stanno studiando in questi giorni. Il ritorno al Tottenham, in prestito, dopo che il danese che aveva deciso di lasciare facendo però incassare ben 20 milioni di euro agli Spurs nonostante andasse in scadenza in estate. Servirebbe fargli spazio, Dele Alli, che in questo nuovo ciclo degli Spurs sta faticando a integrarsi nella mentalità voluta dal tecnico del Tottenham Mourinho, potrebbe farglielo e raggiungere il suo mentore proprio a Parigi. Magari in prestito, come potrebbe fare anche Eriksen a Londra. Attenzione però anche al PSG per il danese: è un'ipotesi che nelle prossime settimane andrà tenuta altrettanto d'occhio, se le alternative per il domani di Eriksen non dovessero concretizzarsi.