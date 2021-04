Cagliari a San Siro a testa alta. Ma per la salvezza Semplici chiede qualcosa in più

vedi letture

Il Cagliari esce da San Siro a testa alta, ma gli uomini di Leonardo Semplici tornano in Sardegna con 0 punti. 1-0 il finale in favore dell'Inter nella gara delle 12.30, partita in cui i rossoblù mettono in mostra solidità e compattezza difensiva ma pure una parziale mancanza di coraggio quando si tratta di pungere e far male ai nerazzurri. Con la classifica che resta particolarmente complessa ad 8 giornate dal termine.

Nel post partita il tecnico Leonardo Semplici si è detto soddisfatto per la prestazione generale dei suoi, seppur rammaricato dal non aver portato a casa neanche un punto. Per questo l'invito in vista delle ultime 8 partite è quello di tirar fuori quel qualcosa in più per uscire da una situazione inattesa almeno a inizio stagione. Parlando dei singoli si è complimentato per l'esordio del portiere Guglielmo Vicario, autore di una superlativa prestazione, ma pure per la gara offerta da Carboni come terzo di sinistra nella difesa a tre.