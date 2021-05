Continua il countdown per Juve-Milan e per il futuro di Gigo Donnarumma

vedi letture

Tic, tac. Prosegue il conto alla rovescia per il 9 maggio, il giorno che deciderà gran parte del futuro di Juventus e Milan, a confronto diretto per un posto nella prossima Champions League. E di conseguenza in qualche modo anche quello di Gianluigi Donnarumma: per cautelarsi, i rossoneri hanno bloccato Mike Maignan del Lille, ma il piano A resta la permanenza di Gigio. Obiettivo da tempo proprio dei bianconeri, che intanto s’interrogano sul futuro di Wojciech Szczesny: qualche sirena dalla Premier, dopo il no del Borussia Dortmund, ma anche la cessione del polacco è tutto fuorché scontata.