CR7, Dybala, Morata, Buffon. La Juventus del futuro ha tanti nodi ancora da sciogliere

Altra giornata calda, quella che si è appena conclusa in casa Juventus. "Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società": sarebbe questo il pensiero confidato da Massimiliano Allegri al presidente bianconero Andrea Agnelli, secondo Repubblica. Dalla Spagna insistono che il portoghese si sia stufato della Juventus dopo 3 anni, anche se le questioni economico-finanziarie rendono l'addio non proprio semplicissimo. Anzi, il Decreto Crescita al momento sta facendo "risparmiare" molti soldi sia a Ronaldo che andandosene dall'Italia perderebbe tali benefici. Dall'altra parte la Juventus che, nonostante i gol a raffica, deve fare i conti un un ingaggio netto da 31 milioni di euro anche per il prossimo anno.

Caso Dybala - Oltre a CR7, l'altro tema caldo è quello legato al rinnovo, e quindi al futuro, di Paulo Dybala. Oltre al tema economico (difficilmente la Juventus offrirà nuovamente i 10 milioni netti più bonus messi sul piatto prima della pandemia), la Joya per dire sì vorrebbe anche rassicurazioni dal punto di vista tecnico e del suo ruolo di leader all'interno della squadra. Intanto i rumors di mercato continuano: oltre al PSG, anche i due club di Manchester e il Chelsea si sono messi in fila per l'argentino.

Per Morata un altro anno di prestito? 45 milioni subito o rinnovo del prestito per 10 milioni con eventuale riscatto a 35 nel 2022. Sono queste le due strade che la Juventus potrebbe percorrere se dovesse scegliere di trattenere Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Ad oggi, almeno per quel che filtra dalla Spagna, la scelta dovrebbe ricadere sulla seconda opzione, con Paratici pronto a sborsare altri 10 milioni per prolungare il prestito di un'altra stagione.

Audero il dopo Buffon? Un altro dei giocatori il cui futuro resta fortemente in bilico è Gigi Buffon: il 43enne potrebbe rinnovare, lasciare a fine stagione per un'altra squadra o dire addio al calcio giocato. E per questo la Juventus si guarda intorno, con l'idea Emil Audero che sta guadagnando favori e preferenze all'interno della dirigenza. Sia per il valore tecnico del portiere della Sampdoria che per la questione liste europee.