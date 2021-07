CR7-Juventus, Mendes è in Italia e l'ora della verità si avvicina. Resta a Torino o va al PSG

vedi letture

L'arrivo in Italia di Jorge Mendes potrebbe portare delle novità importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo, oggi più vicino alla permanenza alla Juventus piuttosto che all'addio. Il super agente portoghese, sbarcato a Roma nelle scorse ore per assistere alla presentazione di mister Mourinho e sistemare la questione Rui Patricio con i giallorossi, dovrebbe incontrare infatti i dirigenti bianconeri a Milano per definire in sinergia il futuro di CR7.

La Juventus si aspetta una presa di posizione definitiva dall'entourage e dal calciatore, in un senso o nell'altro, per proseguire con la programmazione del mercato e capire come/dove andare a rinforzare la rosa di mister Allegri. Il club bianconero, dal canto suo, considera la stella ex Real Madrid al centro del suo progetto, ma recentemente sono tornate a risuonare le campane francesi con nuovi presunti contatti fra lo stesso Mendes e il Paris Saint-Germain.

Quella parigina, ad oggi, è l'unica possibilità per immaginare una separazione tra le parti. Da un punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il progetto sportivo che il campione portoghese considererebbe più che interessante. Le altre opzioni sul tavolo? La permanenza alla Juve fino al 2022 o il rinnovo per un'altra stagione proprio con la Vecchia Signora.